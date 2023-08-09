Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jubir Militer Ukraina Sebut Tentara Rusia Bukan Manusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:41 WIB
Jubir Militer Ukraina Sebut Tentara Rusia <i>Bukan Manusia</i>
Tentara Ukraina. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW – Seorang jurnalis transgender Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini ditunjuk sebagai juru bicara resmi pasukan pertahanan teritorial Ukraina, Sarah Ashton-Cirillo, memunculkan kontroversi karena menyebut tentara Rusia sebagai “bukan manusia”.

Dalam klip 21 detik yang diposting di X, sebelumnya Twitter, pada Sabtu, (5/8/2023) Ashton-Cirillo terlihat berdiri di depan potongan karton seorang tentara Rusia. Menunjuk sosok itu, dia bertanya: "Apakah Anda tahu perbedaan antara kami dan mereka?"

Ashton-Cirillo mengatakan bahwa sementara Ukraina "berjuang untuk kebebasan," Rusia "berjuang untuk tirani dan kediktatoran". Dia menambahkan bahwa fitur yang paling khas adalah "cukup sederhana."

“Kami adalah manusia, dan orang-orang itu pasti bukan,” katanya sebagaimana dilansir RT, mengakhiri pidato dengan slogan “Kejayaan bagi Ukraina.”

Video tersebut tidak diterima dengan baik oleh banyak pengguna media sosial, dengan beberapa menggambarkannya sebagai "sangat tidak menyenangkan" dan "benar-benar menjijikkan". Komentar lain menyatakan bahwa memandang tentara Rusia sebagai bukan manusia tidak berakhir baik bagi Nazi Jerman pada 1940-an.

Halaman:
1 2 3
      
