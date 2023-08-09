Irak Larang Istilah Homoseksualitas Diganti dengan Penyimpangan Seksual, Termasuk Kata Gender

BAGHDAD – Regulator media resmi Irak telah memerintahkan semua media dan perusahaan media sosial yang beroperasi di negara Arab untuk tidak menggunakan istilah ‘homoseksualitas’ dan sebaliknya mengunakan kata ‘penyimpangan seksual’.

Komisi Komunikasi dan Media Irak (CMC) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penggunaan istilah "gender" juga dilarang. CMC melarang semua perusahaan telepon dan internet yang dilisensikan olehnya untuk menggunakan persyaratan di salah satu aplikasi seluler mereka.

“Regulator mengarahkan organisasi media... untuk tidak menggunakan istilah 'homoseksualitas' dan menggunakan istilah yang benar 'penyimpangan seksual'," kata pernyataan berbahasa Arab itu, dikutip Reuters.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan hukuman karena melanggar aturan belum ditetapkan, tetapi bisa termasuk denda.