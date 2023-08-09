Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Irak Larang Istilah Homoseksualitas Diganti dengan Penyimpangan Seksual, Termasuk Kata Gender

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:59 WIB
Irak Larang Istilah Homoseksualitas Diganti dengan Penyimpangan Seksual, Termasuk Kata Gender
Irak larang penyebutan homoseksualitas (Foto: Ilustrasi/AFP)
A
A
A

BAGHDAD – Regulator media resmi Irak telah memerintahkan semua media dan perusahaan media sosial yang beroperasi di negara Arab untuk tidak menggunakan istilah ‘homoseksualitas’ dan sebaliknya mengunakan kata ‘penyimpangan seksual’.

Komisi Komunikasi dan Media Irak (CMC) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penggunaan istilah "gender" juga dilarang. CMC melarang semua perusahaan telepon dan internet yang dilisensikan olehnya untuk menggunakan persyaratan di salah satu aplikasi seluler mereka.

“Regulator mengarahkan organisasi media... untuk tidak menggunakan istilah 'homoseksualitas' dan menggunakan istilah yang benar 'penyimpangan seksual'," kata pernyataan berbahasa Arab itu, dikutip Reuters.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan hukuman karena melanggar aturan belum ditetapkan, tetapi bisa termasuk denda.

Halaman:
1 2
      
