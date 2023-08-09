Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menjijikkan! Restoran Israel Ini Sajikan Es Krim Cokelat di Dalam Toilet Asli

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |23:00 WIB
Menjijikkan! Restoran Israel Ini Sajikan Es Krim Cokelat di Dalam Toilet Asli
Es krim cokelat disajikan di toilet asli di restoran Israel (Foto: Instagram)
A
A
A

ISRAEL - Gordos, sebuah restoran populer di Holon, Israel, telah menarik banyak perhatian online karena makanan penutup terbarunya. Yakni toilet asli yang penuh dengan es krim cokelat.

Jika Anda benar-benar penggemar es krim, Anda harus mengalahkan rasa jijik terlebih dahulu untuk menyantap minuman favorit ini.

Di restoran ini, ‘semangkuk’ toilet asli yang berlumuran dan es krim cokelat berbentuk seperti kotoran, tersaji dengan begitu jelas. Tak heran, makanan penutup yang tidak biasa ini mendapat banyak perhatian di media sosial.

Tidak jelas apakah Gordos berusaha keras untuk menimbulkan kontroversi, atau apakah pemikir brilian yang muncul dengan nama "Third House Shit" mencoba peruntungannya di sini.

Tetapi satu hal yang pasti. Mereka membuat banyak orang marah. Ini bisa diluhat dari komentar di postingan Instagram viral restoran tersebut. Orang-orang tidak terlalu peduli dengan tampilan makanan penutup yang menjijikkan dan lebih peduli tentang namanya.

Banyak warganet membuat ejekan atas kudapan manis itu. Mereka juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka di komentar.

Halaman:
1 2
      
