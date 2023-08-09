Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketegangan China-Filipina di LCS Meningkat Terkait Kapal Perang Era PD II

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:39 WIB
Ketegangan China-Filipina di LCS Meningkat Terkait Kapal Perang Era PD II
BRP Sierra Madre yang dikandaskan pada 1999 di Second Thomas Shoal di Laut Cina Selatan yang disengketakan. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIJING – Ketegangan antara China dan Filipina kembali meningkat di Laut Cina Selatan terkait sebuah kapal perang era Perang Dunia II yang dikandaskan, dan sekarang digunakan sebagai pos militer terdepan di beting Second Thomas Shoal, yang disengketakan.

China telah meminta Filipina untuk menarik kapal tersebut dari Second Thomas Shoal, tuntutan yang telah ditolak oleh Manila.

Kapal yang terletak di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, adalah rumah bagi segelintir pasukan yang tinggal di puing bekas kapal perang Sierra Madre itu. Manila sengaja mengandaskan kapal tersebut pada 1999 untuk memperkuat klaim kedaulatannya di perairan sengketa itu.

Manila telah berulang kali menuduh penjaga pantai China memblokir misi pasokan pasukannya di sana, seperti yang terjadi pada 5 Agustus ketika dia menyemprot kapal Filipina dengan meriam air. Beijing yang menganggap Second Thomas Shoal sebagai bagian dari wilayahnya, menyatakan bahwa pendudukan Filipina di beting itu ilegal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/18/3024071/ketegangan-di-laut-china-selatan-paksa-as-dan-beijing-lakukan-pembicaraan-untuk-hindari-konflik-036bDMa71v.jpg
Ketegangan di Laut China Selatan Paksa AS dan Beijing Lakukan Pembicaraan untuk Hindari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/16/18/2247406/indonesia-berharap-as-dan-china-picu-ketegangan-di-laut-china-selatan-GBuSS0bA73.jpeg
Indonesia Berharap AS dan China Tak Picu Ketegangan di Laut China Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/20/18/1889367/armada-china-tantang-3-kapal-australia-di-laut-china-selatan-6n5vYaFmHN.jpg
Armada China Tantang 3 Kapal Australia di Laut China Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/15/18/1756587/filipina-klaim-china-setuju-tidak-akan-bangun-fasilitas-baru-di-lcs-oTN06to1DS.jpg
Filipina Klaim Tiongkok Setuju Tidak Akan Bangun Fasilitas Baru di Laut China Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/15/18/1737102/indonesia-ganti-nama-lcs-ini-tanggapan-kemlu-china-0SlquZxAKY.jpg
China Anggap Nama Laut Natuna Utara Tidak Berarti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/01/18/1726404/china-bangun-fasilitas-militer-baru-di-lcs-8obLLhSk7v.jpg
China Bangun Fasilitas Militer Baru di LCS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement