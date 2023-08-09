Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Jiwa Bertambah, Banjir di Beijing Tewaskan 33 Orang, 18 Lainnya Masih Hilang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:33 WIB
Korban Jiwa Bertambah, Banjir di Beijing Tewaskan 33 Orang, 18 Lainnya Masih Hilang
Foto: Reuters.
A
A
A

BEIJING – Jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat yang melanda Beijing, China pada Rabu, (9/8/2023) telah naik menjadi 33 orang, dengan 18 lainnya masih hilang. Ini terjadi di saat Beijing menerima curah hujan terberat dalam hampir satu setengah abad.

Lima dari korban tewas terakhir yang dikonfirmasi, pada Selasa, (8/8/2023) tengah malam, meninggal saat mengambil bagian dalam upaya bantuan bencana setelah Topan Doksuri menghantam ibu kota China dengan curah hujan terberat dalam beberapa dekade, dari 29 Juli hingga 2 Agustus.

Korban tewas yang diperbarui tiga kali lebih tinggi dari pembaruan sebelumnya Selasa, (2/8/2023) pekan lalu, ketika pihak berwenang mengatakan banjir telah menyebabkan 11 kematian, dengan 27 orang hilang di kota, demikian dilansir dari South China Morning Post.

Pada konferensi pers pada Rabu pagi, wakil walikota Beijing Xia Linmao mengatakan ibu kota dilanda “hujan deras yang jarang terjadi dalam sejarah”, dengan 60 persen dari rata-rata curah hujan tahunan turun dalam 83 jam.

