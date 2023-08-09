Ilmuwan: Butuh Waktu Berabab-abad untuk Kembalikan Kondisi Antartika

VOLUME es laut di wilayah Antartika menyusut ke rekor terendah pada tahun ini sebagai akibat dari kenaikan suhu global. Para ilmuwan dalam sebuah studi tentang dampak perubahan iklim di benua itu, Selasa (8/8/2023), menegaskan tidak ada perbaikan cepat yang dapat mengembalikan kerusakan yang telah terjadi.

Tutupan es musim panas minimum di benua itu turun lebih jauh, mencapai rekor terendah pada Februari, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers Ilmu Lingkungan. Pada tahun lalu, tutupan es wilayah tersebut turun di bawah 2 juta kilometer persegi untuk pertama kalinya sejak pemantauan satelit dimulai pada 1978.

"Dibutuhkan waktu puluhan tahun bahkan berabad-abad untuk memulihkannya. Tidak ada cara cepat untuk mengganti es ini," kata Caroline Holmes, ilmuwan iklim kutub di British Antarctic Survey dan salah satu rekan penulis studi tersebut.

"(Pemulihan) itu pasti akan memakan waktu lama, bahkan jika itu berhasil dilakukan," katanya dalam pengarahan dengan wartawan sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.