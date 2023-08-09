Breaking News: Ledakan Dahsyat Guncang Pabrik di Moskow, Asap Terlihat Menjulang ke Udara

MOSKOW – Ledakan dahsyat terjadi di sebuah pabrik sebuah pabrik peralatan optik di Sergiyev Posad di luar Moskow, Rusia dengan upaya evakuasi sedang berlangsung, kata pihak berwenang.

Insiden itu terjadi di Pabrik Mekanik Optik Zagorsk, yang merancang dan memproduksi peralatan optik dan elektronik untuk keperluan militer, manufaktur, dan perawatan kesehatan. Jaksa telah mengkonfirmasi data awal bahwa ledakan terjadi di gudang peralatan api.

Andrey Vorobyev, Gubernur Wilayah Moskow, mengatakan mengutip layanan darurat bahwa 31 orang terluka dalam ledakan tersebut. Tiga di antara korban telah dibawa ke unit perawatan intensif. Dia menambahkan bahwa total 19 orang telah dirawat di rumah sakit.

Upaya evakuasi massal telah diumumkan dari semua fasilitas di lokasi pabrik, demikian diwartakan RT.

Klip dan video yang beredar di media lokal menunjukkan kepulan asap besar yang menjulang tinggi di atas gedung-gedung terdekat dan membubung dari pabrik. Salah satu klip yang dibagikan di Telegram menunjukkan rekaman kamera pengawas yang menangkap momen ledakan, menunjukkan bola api dan kepulan asap membubung di kejauhan.