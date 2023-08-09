Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News: Ledakan Dahsyat Guncang Pabrik di Moskow, Asap Terlihat Menjulang ke Udara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:37 WIB
<i>Breaking News</i>: Ledakan Dahsyat Guncang Pabrik di Moskow, Asap Terlihat Menjulang ke Udara
Foto: Tangkapan layar/Telegram.
A
A
A

MOSKOW Ledakan dahsyat terjadi di sebuah pabrik sebuah pabrik peralatan optik di Sergiyev Posad di luar Moskow, Rusia dengan upaya evakuasi sedang berlangsung, kata pihak berwenang.

Insiden itu terjadi di Pabrik Mekanik Optik Zagorsk, yang merancang dan memproduksi peralatan optik dan elektronik untuk keperluan militer, manufaktur, dan perawatan kesehatan. Jaksa telah mengkonfirmasi data awal bahwa ledakan terjadi di gudang peralatan api.

Andrey Vorobyev, Gubernur Wilayah Moskow, mengatakan mengutip layanan darurat bahwa 31 orang terluka dalam ledakan tersebut. Tiga di antara korban telah dibawa ke unit perawatan intensif. Dia menambahkan bahwa total 19 orang telah dirawat di rumah sakit.

Upaya evakuasi massal telah diumumkan dari semua fasilitas di lokasi pabrik, demikian diwartakan RT.

Klip dan video yang beredar di media lokal menunjukkan kepulan asap besar yang menjulang tinggi di atas gedung-gedung terdekat dan membubung dari pabrik. Salah satu klip yang dibagikan di Telegram menunjukkan rekaman kamera pengawas yang menangkap momen ledakan, menunjukkan bola api dan kepulan asap membubung di kejauhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ledakan Pabrik Moskow Rusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement