INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tragis, Gadis 10 Tahun Dibunuh Ayahnya Sendiri karena Muncul di Video TikTok

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:12 WIB
Tragis, Gadis 10 Tahun Dibunuh Ayahnya Sendiri karena Muncul di Video TikTok
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

DUBAI - Seorang gadis berusia 10 tahun dari Provinsi Diwaniyah, Irak telah dibunuh secara keji oleh ayahnya sendiri setelah dia secara tak sengaja terlihat di salah satu video platform media sosial TikTok.

Insiden mengejutkan itu diungkapkan oleh Organisasi Hak Perempuan Irak untuk Mendukung Perempuan dan Keluarga, yang menceritakan keadaan yang mengarah pada pembunuhan anak tersebut.

Dilaporkan Sumeria News, ayah gadis itu membunuh putrinya sendiri setelah videonya secara tidak sengaja dibagikan di TikTok, menyebabkannya menyebar ke seluruh Provinsi Diwaniyah, Irak Selatan.

Keterangan yang diberikan oleh seorang wanita yang diyakini sebagai ibu dari anak tersebut, melukiskan insiden kekerasan dalam rumah tangga yang mengerikan.

Sang ayah dilaporkan memukul dan kemudian mencekik gadis itu. Meski sang ibu berupaya membela putrinya, sang ayah tetap melanjutkan kekerasan tersebut, demikian dilansir Gulf News.

Sang ibu mengklaim bahwa motif sang ayah atas pembunuhan tersebut adalah karena takut gadis itu tumbuh dewasa dan berpotensi mempermalukan keluarga. Sebuah sumber yang dekat dengan keluarga melaporkan bahwa sang ayah "memukuli putri kecilnya, menghancurkan tengkoraknya, mematahkan gigi dan enam tulang rusuknya".

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Ayah Bunuh Anak irak
