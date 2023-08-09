Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jepang Peringati 78 Tahun Dijatuhkannya Bom Atom di Nagasaki

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:01 WIB
Jepang Peringati 78 Tahun Dijatuhkannya Bom Atom di Nagasaki
Foto: Reuters.
A
A
A

NAGASAKI Jepang pada Rabu, (9/8/2023) memperingati 78 tahun dijatuhkannya bom atom di Kota Nagasaki, dengan walikota meminta para pemimpin dunia untuk berhenti mengandalkan pencegahan nuklir dan terus bergerak menuju penghapusan senjata nuklir.

Upacara peringatan tahun ini diselenggarakan secara jauh lebih sederhana karena badai tropis Khanun yang parah mendekati wilayah tersebut. Upacara di pusat konferensi Nagasaki Dejima Messe adalah yang pertama sejak 1963 yang berlangsung di dalam ruangan daripada di Taman Perdamaian kota, dekat dengan hiposenter tempat bom diledakkan.

Pada pukul 11.02 waktu setempat, mengheningkan cipta dilakukan oleh mereka yang menghadiri upacara tersebut, karena pada saat itulah pesawat pengebom B-29 Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom atom inti plutonium, yang dijuluki Fat Man, pada 9 Agustus 1945, menewaskan sekira 74.000 orang di Nagasaki pada akhir tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement