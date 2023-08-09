Jepang Peringati 78 Tahun Dijatuhkannya Bom Atom di Nagasaki

NAGASAKI – Jepang pada Rabu, (9/8/2023) memperingati 78 tahun dijatuhkannya bom atom di Kota Nagasaki, dengan walikota meminta para pemimpin dunia untuk berhenti mengandalkan pencegahan nuklir dan terus bergerak menuju penghapusan senjata nuklir.

Upacara peringatan tahun ini diselenggarakan secara jauh lebih sederhana karena badai tropis Khanun yang parah mendekati wilayah tersebut. Upacara di pusat konferensi Nagasaki Dejima Messe adalah yang pertama sejak 1963 yang berlangsung di dalam ruangan daripada di Taman Perdamaian kota, dekat dengan hiposenter tempat bom diledakkan.

Pada pukul 11.02 waktu setempat, mengheningkan cipta dilakukan oleh mereka yang menghadiri upacara tersebut, karena pada saat itulah pesawat pengebom B-29 Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom atom inti plutonium, yang dijuluki Fat Man, pada 9 Agustus 1945, menewaskan sekira 74.000 orang di Nagasaki pada akhir tahun itu.