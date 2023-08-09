Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Klaim Rusia Telah Kehilangan 251.000 Tentara Sejak Awal Invasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |21:01 WIB
Ukraina Klaim Rusia Telah Kehilangan 251.000 Tentara Sejak Awal Invasi
Foto: Reuters.
A
A
A

KYIV - Jumlah tentara Rusia yang tewas sejak dimulainya invasi Moskow ke Ukraina telah mencapai 251.620 orang, menurut klaim angkatan bersenjata Ukraina. Angka itu diumumkan Kyiv pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Diwartakan Pravda News, mengutip Staf Umum Angkatan Bersenjata, Pasukan Pertahanan Ukraina mengatakan telah menewaskan sekira 820 tentara dan menghancurkan 17 sistem artileri Rusia, 12 kendaraan tempur lapis baja, 8 tank, dan sistem pertahanan udara selama 24 jam terakhir.

Secara total pasukan Ukraina menyatakan telah menghancurkan 4.262 tank, lebih dari 8.200 kendaraan lapis baja, dan lebih dari 5.000 sistem artileri Rusia. Selain itu, 312 helikopter, 18 kapal, dan lebih dari 4.170 drone juga disebut telah dihancurkan.

Angka-angka ini berdasarkan penghitungan Ukraina dan belum dapat dikonfirmasi secara independen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement