Ukraina Klaim Rusia Telah Kehilangan 251.000 Tentara Sejak Awal Invasi

KYIV - Jumlah tentara Rusia yang tewas sejak dimulainya invasi Moskow ke Ukraina telah mencapai 251.620 orang, menurut klaim angkatan bersenjata Ukraina. Angka itu diumumkan Kyiv pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Diwartakan Pravda News, mengutip Staf Umum Angkatan Bersenjata, Pasukan Pertahanan Ukraina mengatakan telah menewaskan sekira 820 tentara dan menghancurkan 17 sistem artileri Rusia, 12 kendaraan tempur lapis baja, 8 tank, dan sistem pertahanan udara selama 24 jam terakhir.

Secara total pasukan Ukraina menyatakan telah menghancurkan 4.262 tank, lebih dari 8.200 kendaraan lapis baja, dan lebih dari 5.000 sistem artileri Rusia. Selain itu, 312 helikopter, 18 kapal, dan lebih dari 4.170 drone juga disebut telah dihancurkan.

Angka-angka ini berdasarkan penghitungan Ukraina dan belum dapat dikonfirmasi secara independen.