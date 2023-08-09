WMO: Suhu Rata-Rata Global Capai Rekor Tertinggi pada Juli

ORGANISASI Meteorologi Dunia (WMO) mengatakan suhu rata-rata global untuk bulan Juli 2023 dipastikan menjadi rekor tertinggi dibandingkan bulan manapun.

“Bulan Juli diperkirakan sekira 1,5 derajat lebih panas dari rata-rata tahun 1850 hingga 1900-an. Jadi, rata-rata masa pra-industri,” kata Samantha Burgess, wakil direktur Layanan Perubahan Iklim Copernicus di Pusat Prakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa, sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

Beberapa pengukuran dimulai pada 1850, tetapi baru pada 1880 para ilmuwan mulai memperkirakan suhu rata-rata seluruh planet.

Burgess mengatakan para ilmuwan yang mengamati sejarah dan kondisi iklim purba serta catatan proksi dari endapan gua dan organisme kalsifikasi lainnya, seperti karang dan kerang, menemukan bahwa catatan pengamatan kembali ke puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun.

“Jadi, catatan terpanjang yang kita miliki adalah catatan inti es yang berumur 800.000 tahun, yang memberi kita perubahan konsentrasi rasio karbon dioksida dan oksigen di atmosfer.”

Ia mencatat bahwa laporan kajian keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa kondisi bumi belum pernah sepanas ini, dengan menggabungkan catatan pengamatan dan catatan iklim purba selama 120.000 tahun terakhir.