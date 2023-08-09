Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Rully Irwansyah Gelar Ritual Bangkitkan Jasad Usai Bunuh Penjual Nasi Bebek

Pramono Putra , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |06:07 WIB
5 Fakta Rully Irwansyah Gelar Ritual Bangkitkan Jasad Usai Bunuh Penjual Nasi Bebek
Pelaku pembunuh penjual nasi bebek/Foto: MPI
A
A
A

 

SIDOARJO - Peristiwa berdarah terjadi di Desa Buncitan, Jawa Timur. Seorang penjual nasi bebek, Ahmad Mukiyin (23), warga Tuban, dibunuh secara sadis.

Pelaku dibunuh oleh Rully Irwansyah (23), warga Desa Rangkah Kidul Kecamatan Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Lantaran panik, ia pun mencoba menjalankan ritual untuk membangkitkan jasad Mukiyin. Berikut faktanya.

 BACA JUGA:

1. Pelaku adalah sepupu korban

Rully Irwansyah, yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap Ahmad Mukiyin, tak lain adalah sepupu korban. Ia membunuh korban dengan cara memberikan minuman keras yang tengah dicampur racun.

2. Minuman korban dicampur sianida

Korban tewas karena diberikan minuman keras yang dicampur dengan serbuk potasium sianida serta serbuk pembersih lantai oleh pelaku. Minuman yang ditenggak korban ini seketika membuat Ahmad Mukiyin meregang nyawa.

 BACA JUGA:

3. Pelaku gelar ritual pembangkit jasad

Setelah korban tewas, pelaku pun panik. Ia bahkan sempat melakukan ritual agar korban hidup lagi, lantaran takut ditangkap polisi.

"Menurut cerita dari pelaku setelah melihat korban tewas, pelaku melakukan ritual agar mayat tersebut kembali hidup," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement