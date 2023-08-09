5 Fakta Rully Irwansyah Gelar Ritual Bangkitkan Jasad Usai Bunuh Penjual Nasi Bebek

SIDOARJO - Peristiwa berdarah terjadi di Desa Buncitan, Jawa Timur. Seorang penjual nasi bebek, Ahmad Mukiyin (23), warga Tuban, dibunuh secara sadis.

Pelaku dibunuh oleh Rully Irwansyah (23), warga Desa Rangkah Kidul Kecamatan Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Lantaran panik, ia pun mencoba menjalankan ritual untuk membangkitkan jasad Mukiyin. Berikut faktanya.

1. Pelaku adalah sepupu korban

Rully Irwansyah, yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap Ahmad Mukiyin, tak lain adalah sepupu korban. Ia membunuh korban dengan cara memberikan minuman keras yang tengah dicampur racun.

2. Minuman korban dicampur sianida

Korban tewas karena diberikan minuman keras yang dicampur dengan serbuk potasium sianida serta serbuk pembersih lantai oleh pelaku. Minuman yang ditenggak korban ini seketika membuat Ahmad Mukiyin meregang nyawa.

3. Pelaku gelar ritual pembangkit jasad

Setelah korban tewas, pelaku pun panik. Ia bahkan sempat melakukan ritual agar korban hidup lagi, lantaran takut ditangkap polisi.

"Menurut cerita dari pelaku setelah melihat korban tewas, pelaku melakukan ritual agar mayat tersebut kembali hidup," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro.