HOME NEWS NUSANTARA

Parah! Calon Kades Nekat Curi HP Warga saat Perpanjang SIM

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:03 WIB
Parah! Calon Kades Nekat Curi HP Warga saat Perpanjang SIM
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Polres Lampung Timur menangkap seorang pria berinisial KB (55) warga Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, lantaran mencuri handphone di ruang pelayanan satu atap Mapolres tersebut.

KB diketahui merupakan calon Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Batanghari yang bakal berkontestasi di Pilkada serentak Oktober 2023 mendatang.

KB ditangkap Selasa (8/8/2023) sore, tak berselang lama usai menggasak smartphone korbannya DY (51) warga Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur.

Kapolres Lampung Timur, AKBP Rizal Muchtar mengatakan, pelaku beraksi saat melihat korban yang sedang tidak fokus dan kondisi lengang.

Saat itu korban tengah mengantre proses perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Mapolres Lampung Timur.

"Korban DY sedang melakukan transaksi pembayaran, tersangka nekat menggasak telepon genggam yang berada di kursi ruang tunggu pelayanan satu atap Mapolres Lampung Timur," ujar Rizal dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
      
