INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ketua DPW Perindo Riau: Kader Kami di Daerah Siap Maksimalkan Misi Partai ke Masyarakat

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:20 WIB
Ketua DPW Perindo Riau: Kader Kami di Daerah Siap Maksimalkan Misi Partai ke Masyarakat
A
A
A

ROHIL - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Riau terus bergerak dan melakukan konsolidasi mesin partai untuk menyongsong Pemilu 2024. Salah satunya kegiatannya adalah DPW Partai Perindo Riau melakukan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten (Rokan Hilir) Rohil.

Kegiatan ini diadakan di lapangan bola kaki Datuk Sei Rumbia Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako Rokan Hilir. ​Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Riau Sayed Abubakar Asseggaf menjelaskan pengukuhan kepengurusan Partai Perindo Kecamatan Bangko Pusako merupakan rangkaian kegiatan konsolidasi kepartaian di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Kecamatan Bangko Pusako.

Pria yang disapa Ibeck ini mengungkapkan, dirinya melantik DPW Partai Perindo Bangko Pusako.

"Saya juga melantik 16 kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) se-Kecamatan Bangko Pusako. Partai Perindo Provinsi Riau terus melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi di setiap jajaran Kepengurusan," kata ​pria yang disapa Ibeck Minggu (6/8/2023).

Dengan dilantiknya Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan seluruh Dewan Pimpinan Ranting se Kecamatan Bangko Pusako, menandakan bahwa Partai Perindo siap merebut hati Masyarakat Bangko Pusako.

"Kader-kader kami di Kecamatan Bangko Pusako ini akan terus bergerak dan melaksanakan misi partai untuk membantu semaksimalnya masyarakat di Kecamatan Bangko Pusako ini," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
perindo riau Partai Perindo
