Lestarikan Tarian Kalsel, Relawan Ganjar Pelatihan Bareng Milenial

TANAH LAUT - Guna melestarikan tarian khas Kalimantan Selatan (Kalsel), Sukarelawan Ganjar Pranowo pelatihan tari radap rahayu bersama salah satu sanggar yang ada di Tanah Laut.

Acara yang diikuti para milenial itu dilaksanakan di Desa Tajau Mulia, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalsel.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kholifah mengatakan kegiatan pelatihan itu dilaksanakan untuk mengenalkan budaya tradisional dan melestarikan tarian daerah Kalimantan Selatan.

"Kami mengadakan pelatihan ini untuk mengasah kemampuan para milenial sehingga bisa melestarikan tarian khas Kalsel ini," kata Kholifah dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Dia menjelaskan Kalsel memiliki berbagai kebudayaan yang diturunkan secara turun-temurun dan harus terus dilestarikan.

Selain itu, tari radap rahayu untuk menyambut tamu kehormatan di daerah Kalsel sehingga tarian ini memiliki peminat yang cukup besar.

Menurut dia, pelatihan itu mendapat respons positif pada kegiatan yang diadakan oleh Srikandi Ganjar ini. Hal itu terlihat dari para peserta yang menghadiri pelatihan tersebut.

Dia mengatakan, tujuan dari Srikandi Ganjar membuat kegiatan belajar seni tari ini sebagai upaya para milenial bisa mengenal budaya khas Kalsel. Salah satunya melalui tarian-tarian.

"Tujuan kegiatan ini kami mengajak para milenial agar lebih dalam mengenal budaya, salah satunya tarian-tarian. Semoga generasi muda ke depan cinta akan budaya,” katanya.