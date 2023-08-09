Kembangkan UMKM, Pelatihan Produk Kerajinan Aluminium Digelar Relawan Ganjar

Relawan Ganjar Pranowo gelar pelatihan kerajinan alumunium di Ogan Ilir untuk kembangkan UMKM warga sekitar (Foto: Istimewa)

OGAN ILIR- Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Dukung Ganjar Sumatera Selatan (Sumsel) terus membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya di wilayah Sumsel.

Salah satu caranya adalah dengan menggelar pelatihan produk rumahan kerajinan aluminium bagi pemuda Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada Selasa 8 Agustus 2023.

Harapan dari digelarnya pelatihan tersebut agar masyarakat bisa mengembangkan UMKM di wilayah mereka.

“Pemuda Mahasiswa Nusantara provinsi Sumatera Selatan mengadakan pelatihan produk rumahan kerajinan aluminium guna meningkatkan UMKM di sekitar Sumatera Selatan,” ujar Koordinator Wilayah (Korwil) PMN Sumsel, Khoiril Sabili, dalam keterangannya yang diterima, Rabu (9/8/2023).

Sabili menuturkan maksud dan tujuan dari pelatihan ini agar bisa memberikan manfaat bagi pemuda di Desa Tanjung Atap, mengenai pengelolaan kerajinan aluminium.

“Maksud dan tujuan kami berikan kebermanfaatan, bagaimana cara mengelola aluminium menjadi bahan produk menjadi nilai jual beli,” kata Sabili.

Dalam pelatihan tersebut, materi diberikan oleh pengrajin kerajinan aluminium yaitu Husni. Mereka diajarkan mengenai tata cara dasar pembuatan produk rumahan kerajinan aluminium.

Adapun tata cara dasar pembuatan produk rumahan kerajinan aluminium yakni cara menggunting bahan aluminium, lalu menyesuaikan ukuran, hingga bagaimana menggunakan alat saat membuat kerajinan aluminium.