Gempa M3,9 Guncang Sumbawa NTB

, Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:59 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,9 mengguncang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekira pukul 17.40 WIB, Rabu (9/8/2023).

"Gempa Mag:3.9, 09-Aug-2023 17:40:54WIB, Lok:8.25LS, 117.81BT (50 km TimurLaut SUMBAWA-NTB)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada akun Twitternya, seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)