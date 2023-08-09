Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang HUT Ke-77 Jalasenastri, Danlantamal IX Terima Pembekalan Pangkoarmada

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:07 WIB
Jelang HUT Ke-77 Jalasenastri, Danlantamal IX/Ambon terima pembekalan dari Pangkoarmada. (Dispen Lantamal IX/Ambon)
AMBON - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon, Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina didampingi Ketua Korcab IX Daerah Jalasenastri Armada (DJA) III Ny Widiya Said Latuconsina hadir secara online pada Pembekalan Pangkoarmada RI selaku Pembina Jalasenastri Armada RI kepada seluruh anggota Jalasenastri. Pembekalan itu digelar di Gedung Manggala Loka, Komplek Lantamal IX, Baguala, Kota Ambon, Selasa (8/8/2023).

Kegiatan ini, selain menjadi ajang silaturahmi antara pembina dan pengurus serta anggota Jalasenastri juga sebagai momen evaluasi diri menjelang hari ulang tahun Jalasenastri yang ke-77.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Dispen Lantamal IX/Ambon, Rabu (9/9/2023), Panglima Koarmada RI Laksdya TNI Herru Kusmanto menyampaikan bahwa Jalasenastri sebagai organisasi ekstra struktural harus dapat menyesuaikan dengan organisasi struktural yang ada pada Armada RI.

Panglima Koarmada RI berharap seluruh anggota Jalasenastri dapat menjadi figur seorang ibu yang baik dan sederhana di lingkungannya serta selalu memahami dan mengamalkan visi misi Jalasenastri.

