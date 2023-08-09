Kerap Bakar Lahan di Jambi, Kakek Janggut Ditangkap Polisi

TANJAB BARAT - Seakan tidak kapok melakukan aksi pembakaran lahan, seorang kakek di Desa Sei Baung, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat diringkus polisi.

Pria yang dikenal sebagai Pak Janggut berusia 81 tahun tersebut membakar lahan seluas sekitar 10 hektar di distrik 6 PT WKS di kawasan desa tersebut.

"Total lahan yang dibakar Pak Janggut bersama kelompoknya ada sekitar 8 hektare. Untuk di hari Sabtu, kita temukan luas sekitar 2 hektare," kata Kapolres Tanjab Barat AKBP Padli, Rabu (9/8/2023).

Dia menceritakan, petugas mulanya mendapat informasi terjadi pembakaran lahan di sekitar distrik 6 PT WKS. Sementara, pelaku ini telah melakukan pembakaran lahan sejak awal Agustus lalu hingga akhir pekan kemarin.

Ironisnya, saat tim gabungan yang akan membuat embung air untuk pemadaman api, Pak Janggut sempat menahan petugas. Bahkan, tim alat berat yang datang ke lokasi dihadang Pak Janggut dan anak buahnya.

"Ya, petugas gabungan sempat diintimidasi pada Selasa malam. Akhirnya tim mundur, baru besok harinya bisa melakukan penggalian," ujarnya.

Padli menambahkan, pemadaman akhirnya dilakukan menggunakan water bombing heli milik anak perusahaan Sinar Mas Grup, yakni PT WKS.

"Ini dikarenakan jalur akses pemadaman lewat jalur darat selalu mendapat penghadangan oleh kelompok Pak Janggut," imbuhnya