HOME NEWS YOGYA

Hilang di Hutan Dlingo, Remaja Bantul Ditemukan Selamat Kondisi Telanjang Dada

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:32 WIB
Hilang di Hutan Dlingo, Remaja Bantul Ditemukan Selamat Kondisi Telanjang Dada
Petugas evakuasi remaja hilang di hutan Dlingo (Foto: Yohanes Demo)
A
A
A

YOGYAKARTA - Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan remaja asal Bantul, Andi (15) dalam kondisi selamat pada Rabu (9/8/2023). Sebelumnya, Andi dilaporkan hilang sejak Senin 7 Agustus 2023.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, korban ditemukan selamat. Namun, kondisinya lemas pada pukul 15.30 WIB di hutan wilayah Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Bantul.

"Korban ditemukan di semak-semak tanpa mengenakan baju, hanya celana pendek," terang Jeffry, Rabu (09/08/2023).

Dalam upaya pencarian ini, setidaknya ada seratus lebih petugas yang terlibat baik dari unsur TNI/Polri, Basarnas, BPBD dan relawan, serta warga. Usai ditemukan, petugas langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

"Sekarang kondisinya masih lemas dan masih menjalani perawatan. Alhamdulillah tidak ada luka-luka," imbuh Jeffry.

Sebelum dinyatakan hilang, pada hari Senin 7 Agustus Andi sempat berpapasan dengan tetangganya di jalan dan mengatakan hendak ke sungai. Lantaran dinilai berbahaya, tetangganya sempat mengajak Andi pulang, namun Andi menolak, hingga akhirnya tetangganya itu memberi tahu kepada orangtua Andi.

Halaman:
1 2
      
