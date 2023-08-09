Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Prabowo Subianto Resmikan 11 Titik Air Bersih di DIY untuk Atasi Kesulitan Air

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |22:13 WIB
Prabowo Subianto Resmikan 11 Titik Air Bersih di DIY untuk Atasi Kesulitan Air
Prabowo Subianto resmikan air bersih untuk membantu warga (Foto: tim media Prabowo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan 11 titik sumur bor dan pipanisasi air bersih di Gunungkidul dan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (9/8/2023).

Peresmian itu merupakan bentuk komitmen Prabowo yang menggandeng Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memfasilitasi agar masyarakat dapat mengakses air yang tidak hanya bersih, tetapi juga berkualitas. Seluruh sumber air yang telah dibor itu juga telah lulus uji laboratorium Unhan untuk memastikan aman dan layak di konsumsi.

"Bantuan air bersih yang bersumber dari pengeboran tanah semoga bisa bermanfaat untuk semua rakyat terutama masyarakat Kabupaten Gunungkidul," kata Prabowo.

Peresmian sejumlah titik air bersih itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 6.000 warga. Prabowo juga berpesan kepada masyarakat untuk merawat fasilitas air bersih dan segera melapor jika ada kerusakan.

Sebelumnya, Prabowo telah meresmikan 31 titik sumber air di Nusa Tenggara Barat, yang tersebar di 11 titik di Sumbawa dan 20 titik di Lombok. Seluruh pembangunan fasilitas ini merupakan langkah nyata dan solusi bagi daerah yang mengalami krisis air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
