Partai Perindo Rakor Konsolidasi Jateng dan DIY, HT: Target Sederhana Tapi Tinggi

SEMARANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat koordinasi (rakor) dan konsolidasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Anggota DPRD dan Bacaleg se-Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kota Semarang, Selasa (8/8/2023).

Pada kegiatan tersebut, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan kegiatan digelar untuk menyamakan persepsi, perspektif dan strategi.

“Bagaimana kita bisa memperoleh dua digit secara nasional khususnya di Jawa Tengah dan DIY, termasuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Ini dalam rangkaian konsolidasi dengan seluruh dapil (daerah pemilihan), hari ini Dapil Jawa Tengah dan DIY,” kata HT usai kegiatan yang digelar di Hotel Patra, Kota Semarang, Selasa.

Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, terus berjuang untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Menurut HT, wilayah Jawa Tengah dan DIY adalah jumlah ketiga terbesar jumlah kursi di DPR RI.

“Mungkin kalau DIY ikut bisa hampir sama jumlah kursinya dengan Jawa Tengah, beda-beda tipis. Pertama Jawa Barat, kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah dan DIY,” tambah HT.

Partai Perindo, yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, sebut HT, menargetkan meraup suara maksimal di provinsi-provinsi yang disebutkan tersebut.