Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kader PPKBD Jateng Berperan Besar dalam Penanganan Stunting, Ganjar: Patut Diapresiasi

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:11 WIB
Kader PPKBD Jateng Berperan Besar dalam Penanganan Stunting, Ganjar: Patut Diapresiasi
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

SEMARANG - Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) berperan besar dalam penurunan angka stunting di Jawa Tengah. Karena itu, dedikasi relawan PPKDB ini menurut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, perlu diapresiasi.

"PPKBD dari daerah ini bagus ternyata. Ini luar biasa karena mereka punya organisasi. Ternyata organisasi para kader ini luar biasa, mereka butuh diapresiasi, mereka butuh disemangati karena mereka relawan, benar-benar relawan, juga menangani stunting," katanya.

 BACA JUGA:

Ganjar Pranowo mengatakan, relawan PPKBD telah terlatih di lapangan. Mereka adalah kader-kader militan dengan dedikasi tinggi pada kerja-kerja sosial.

"Mereka orang-orang yang sangat terlatih karena sudah puluhan tahun dan mereka mendedikasikan diri, enggak dibayar. Ini menurut saya sebuah spirit kesukarelawanan yang perlu kita contoh dan pemerintah membutuhkan itu. Tadi ada permintaan tolong dilembagakan kemudian kapasitas ditingkatkan. Oke, kita latih," ujarnya.

 BACA JUGA:

Menurut Ganjar, kader PPKBD dari berbagai daerah ini memiliki bermacam inisiatif. Mereka mengurusi sosialisasi tentang KB, mulai dari siapa yang harus KB, pada usia berapa harus menggunakan KB, dan jenis KB yang mesti digunakan.

Kader PPKBD juga berinisiatif untuk membentuk organisasi tingkat provinsi yang merupakan organisasi PPKBD tingkat provinsi pertama di Indonesia.

Selain sosialisasi KB, kades PPKBD ini juga membantu dalam penanganan stunting di tingkat desa. Beragam inisiatif dilakukan, misalnya menggalang dana dari iuran warga, mengalokasikan dana desa untuk stunting, serta program orangtua asuh.

Dari dialog Ganjar dengan sejumlah kader PPKBD terungkap bahwa setiap program berkontribusi besar terhadap penurunan stunting. Untuk program orangtua asuh misalnya, setiap orangtua asuh berkewajiban membantu satu anak stunting di lingkungannya dengan memberikan asupan makanan bergizi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/337/3120083/stunting-k53U_large.jpg
Berantas Stunting, Kemendukbangga Minta Pemda Fokus pada Pencegahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/337/3028615/duh-5-8-juta-balita-indonesia-bermasalah-gizi-SybV2tUaF9.jpg
Duh! 5,8 Juta Balita Indonesia Bermasalah Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/340/3011996/begini-cara-pemkab-tangani-stunting-hingga-kemiskinan-ekstrem-di-lebak-T30NqBNelP.jpg
Begini Cara Pemkab Tangani Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem di Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/337/2993464/cegah-stunting-ibu-hamil-dan-balita-dinilai-perlu-dukungan-nutrisi-JVDRknmqOl.jpg
Cegah Stunting, Ibu Hamil dan Balita Dinilai Perlu Dukungan Nutrisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/244/2900573/lebih-dari-300-balita-di-gianyar-terindikasi-alami-stunting-ekl0ZojccR.jpg
Lebih dari 300 Balita di Gianyar Terindikasi Alami Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/338/2899312/duh-puluhan-ribu-balita-di-jakarta-alami-gizi-buruk-begini-penjelasan-heru-budi-MKcDdC2CxN.jpg
Duh! Puluhan Ribu Balita di Jakarta Alami Gizi Buruk, Begini Penjelasan Heru Budi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement