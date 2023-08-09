Pria di Semarang Tewas Dibacok Pemotor dari Belakang

SEMARANG - Seorang pria tewas setelah dianiaya menggunakan senjata tajam. Korban bernama Andi Prasetyo (40) alias Andi Gentong, warga Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Insiden terjadi di daerah Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Selasa (8/8/2023) sekira pukul 22.30 WIB.

Seorang warga bernama Tukino menyebut saat itu istrinya mendengar suara gaduh di jalanan depan rumah.

"Saya masih di belakang, kemudian lari ke depan tapi mereka sudah lari," kata Tukino.

Dia sempat mengecek CCTV dan mendapati korban dibacok seorang laki-laki mengendarai sepeda motor. Korban saat itu juga mengendarai sepeda motor seorang diri.

Namun, saat korban lari di pertigaan, sudah tak lagi terlihat. Luka bacoknya di kepala.

Kapolsek Candisari Iptu Handri Kristanto mengemukakan berdasar hasil penyelidikan, korban ini diikuti pelaku dari belakang, dua orang berboncengan salah satunya membawa senjata tajam dan menyerang korban.

"Pelaku sudah membacok korban dari belakang," kata Kapolsek.

Tak lama, ada dua teman korban datang menolong. Namun, keduanya juga diserang. Masing-masing; Danang Riswanto (37) luka robek pipi kiri dan Joko Susanto (40) lukan robek di tangan kanan dan kirinyam