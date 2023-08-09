Advertisement
HOME NEWS JATIM

Heboh! Penemuan Mayat Dalam Sungai Bersama Motor di Kediri

Afnan Subagio , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:58 WIB
Heboh! Penemuan Mayat Dalam Sungai Bersama Motor di Kediri
Penemuan mayat di dalam sungai bersama motor di Kediri (Foto: Afnan Subagio)
KEDIRI - Sesosok mayat pria ditemukan warga di aliran Sungai Sarinjing, Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Dari rekaman video amatir warga, terlihat di samping mayat tersebut juga terdapat sebuah sepeda motor.

Dengan dibantu warga, polisi kemudian melakukan evakuasi mayat yang belakang diketahui bernama Muhammad Asrofi, warga Kapurejo, Kecamatan Pagu.

Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Pasalnya, mayat tersebut harus ditarik menggunakan tali.

Kapolsek Pagu AKP Suharsono mengatakan, mayat tersebut kali pertama diketahui petugas pengairan Made Irawan yang sedang melakukan pemeriksaan aliran sungai. Warga kemudian menemukan sepeda motor yang turut tenggelam di samping mayat.

