Horor! Mobil Tertabrak KA di Perlintasan Tanpa Palang Pintu hingga Terseret Belasan Meter

Kondisi mobil hancur usai ditabrak kereta di Malang/Foto: Istimewa

MALANG - KA Kertanegara menabrak sebuah mobil di perlintasan kereta api (KA) tanpa palang pintu di Kepanjen, Kabupaten Malang. Peristiwa ini terjadi di perlintasan KA tanpa palang pintu sebidang di KM 75+100 antara Stasiun Kepanjen - Stasiun Ngebruk sekitar pukul 08.34 WIB, pada Rabu pagi (9/8/2023).

Manajer Humas KAI DAOP 8 Surabaya Luqman Arief membenarkan bila kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api sebidang di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Akibat kejadian ini KA Kertanegara relasi Malang - Purwokerto sempat terganggu perjalanannya.

"Lakalantas di perlintasan sebidang antara KA Kertanegara relasi Malang - Purwokerto di KM 75+100 antara Stasiun Kepanjen - Stasiun Ngebruk jam 08.34," ucap Luqman Arief, dikonfirmasi pada Rabu siang (9/8/2023).

Luqman memastikan usai kejadian, KA Kertanegara bisa melanjutkan perjalanan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas KA. Tak hanya itu, pihaknya memastikan tak ada jadwal perjalanan KA lainnya yang terganggu pasca kejadian.

"Tidak ada jadwal KA yang terganggu, rangkaian serta jalur KA, jam 08.43 KA Kertanegara melanjutkan perjalanan," ujarnya kembali.

Di sisi lain, Kasatlantas Polres Malang AKP Agnis Juwita Manurung menjelaskan, akibat kejadian ini mobil Daihatsu Taft dengan Nopol N 41 LN rusak berat, karena terseret sejauh 15 meter. Ia memastikan bila pengemudi mengalami luka, dan tak ada korban jiwa.

"Memang ini perlintasan yang digunakan pekerja tebu, roda dua maupun roda empat. Kendaraan rusak berat karena terseret kereta sejauh 15 meter. Tidak ada korban jiwa," ucap Agnis, ditemui di lokasi kejadian.