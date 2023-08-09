Relawan Ganjar Pranowo Dukung Pelatihan Pembuatan Pisau dan Arit di Tuban

TUBAN - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Kyai Muda Jawa Timur (Jatim), beranggotakan kiai-kiai muda dari berbagai daerah, mendukung pelatihan pembuatan pisau dapur dan arit rumput pada Selasa 8 Agustus 2023.

Dengan menggandeng salah satu pandai besi, kegiatan tersebut sukses dilaksanakan di Desa Pandanagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Kyai Muda Jatim, Ali Baidlowi mengatakan kegiatan ini ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha pembuatan pisau, arit, golok, dan sejenisnya.

"Kami hari ini memperkenalkan pandai besi pembuatan perabotan rumah tangga dari besi, seperti pisau, arit, sabit, golok, dan lain sebagainya," ujar Ali, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (9/8/2023).

Dia berharap agar kegiatan tersebut bisa memotivasi para peserta agar mau menjadikan pembuatan pisau atau arit sebagai salah satu opsi usaha yang bisa dikerjakan.

"Dan nantinya bahkan kami bisa ekspansi ke luar negeri bahwa produk-produk Indonesia itu bagus," harapnya.

Dengan begitu, Ali menuturkan bahwa ekonomi masyarakat bisa meningkat bila kelak usaha pandai besinya berkembang.

Selepas mengikuti pelatihan, para peserta juga mendapatkan pisau dari relawan Kyai Muda Jatim. Pisau-pisau tersebut dibeli relawan dari salah satu pandai besi yang ada di Tuban.

Dalam sela kegiatan mereka, relawan juga mensosialisasikan figur dan program Ganjar Pranowo. Dia menyebut, Ganjar adalah sosok yang sangat mendukung program pemberdayaan masyarakat.

"Pak Ganjar ingin kami harus bermanfaat untuk orang lain, memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat, dan kami juga berharap kepada Pak Ganjar kalau beliau nanti jadi presiden, menjadi pemimpin yang bijaksana, amanah," tuturnya.