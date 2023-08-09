Advertisement
HOME NEWS JATIM

Acara Gerak Jalan di Bangkalan Ricuh, Lurah Mlajah Kena Bogem Mentah

Mohamad Taufik , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |22:52 WIB
Acara Gerak Jalan di Bangkalan Ricuh, Lurah Mlajah Kena Bogem Mentah
Acara gerak jalan di Bangkalan ricuh (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANGKALAN - Acara pelaksanaan gerak jalan dalam rangka memperingati kemerdekaan diwarnai kericuhan antara tim peserta gerak jalan dengan penonton di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Adu jotos pun tak bisa dihindarkan. Alhasil kasus ini pun berujung pada laporan ke pihak kepolisian

Kericuhan tersebut terjadi saat salah satu tim peserta gerak jalan melewati Jalan Jokotole, Kota Bangkalan, sekitar satu kilometer menjelang garis finish, tepanya di Alun-Alun Bangkalan.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi, keributan ini berawal saat tim peserta gerak jalan yang berjumlah tujuh belas orang ini hendak melewati lokasi.

Di sisi lain karena penonton terlalu ke tengah akhirnya bersenggolan dengan peserta. Tanpa diduga terdengar satu kata umpatan dari deretan penonton.

"Sehingga hal inilah yang kemudian memicu beberapa peserta gerak jalan berbalik dan berujung keributan serta terjadi pemukulan beberapa kali," kata Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Bangkit Dananjaya, Rabu (9/8/2023).

Ia mengatakan bahwa salah satu penonton yang terkena pukulan adalah Lurah Mlajah, Musleh.

"Keributan ini pun sempat berhasil diredam warga lain di lokas dan berakhir damai kedua pihak," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
