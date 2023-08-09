Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Survei: Mayoritas Perempuan dan Milenial di Jatim Dukung Ganjar Pranowo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |23:58 WIB
Survei: Mayoritas Perempuan dan Milenial di Jatim Dukung Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo (Foto: dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Lembagai Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil jajak pendapat terbaru dengan tema Dinamika Perilaku Pemilih Jawa Timur Menuju Pemilu 2024.

Dalam survei itu, mayoritas para pemilih perempuan yang ada di Jawa Timur lebih memilih sosok Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029, ketimbang Prabowo Subianto atau Anies Baswedan.

"Ganjar pranowo 41,3 persen, Prabowo Subianto 34,2 persen, Anies Baswedan 16,7 persen, tidak tahu sama sekali 7,8 persen," ujar Peneliti Senior SSC Ikhsan Rosidi, Rabu (9/8/2023).

Dia menyebut sosok Ganjar Pranowo juga unggul dalam survei capres pilihan para milenial di Jatim.

"Sementara untuk capres pilihan milenial Jatim Ganjar pranowo menduduki peringkat pertama 43,3 persen, Prabowo Subianto 32,8 persen Anies Baswedan 17,9 persen, tidak tahu sama sekali 6,0 persen,” sambung dia.

Ikhsan menambahkan dalam survei tersebut juga menanyakan soal sosok tokoh yang dianggap melanjutkan visi dan misi program kerja Jokowi.

Hasilnya, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dengan 23,3 persen, Prabowo Subianto 21,5 persen, Gibran Rakabuming 10,0 persen, Erick Thohir 8,2 persen, Mahfud MD 8,0 persen, Khofifah Indar Parawansa 5,8 persen, Sandiaga Uno 3,2 persen, Ridwan Kamil 2,4 persen, Anies Baswedan 1,6 persen, Agus Harimurti 1,2 persen, Muhaimin Iskandar 1,2 persen, Erlangga Hartanto 1,0 persen, lainnya 0,8 persen dan yang tidak tahu 11,8 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement