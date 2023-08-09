Survei: Mayoritas Perempuan dan Milenial di Jatim Dukung Ganjar Pranowo

SURABAYA - Lembagai Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil jajak pendapat terbaru dengan tema Dinamika Perilaku Pemilih Jawa Timur Menuju Pemilu 2024.

Dalam survei itu, mayoritas para pemilih perempuan yang ada di Jawa Timur lebih memilih sosok Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029, ketimbang Prabowo Subianto atau Anies Baswedan.

"Ganjar pranowo 41,3 persen, Prabowo Subianto 34,2 persen, Anies Baswedan 16,7 persen, tidak tahu sama sekali 7,8 persen," ujar Peneliti Senior SSC Ikhsan Rosidi, Rabu (9/8/2023).

Dia menyebut sosok Ganjar Pranowo juga unggul dalam survei capres pilihan para milenial di Jatim.

BACA JUGA: Begini Indahnya Keris Kanjeng Naga Siluman Milik Pangeran Diponegoro

"Sementara untuk capres pilihan milenial Jatim Ganjar pranowo menduduki peringkat pertama 43,3 persen, Prabowo Subianto 32,8 persen Anies Baswedan 17,9 persen, tidak tahu sama sekali 6,0 persen,” sambung dia.

Ikhsan menambahkan dalam survei tersebut juga menanyakan soal sosok tokoh yang dianggap melanjutkan visi dan misi program kerja Jokowi.

Hasilnya, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dengan 23,3 persen, Prabowo Subianto 21,5 persen, Gibran Rakabuming 10,0 persen, Erick Thohir 8,2 persen, Mahfud MD 8,0 persen, Khofifah Indar Parawansa 5,8 persen, Sandiaga Uno 3,2 persen, Ridwan Kamil 2,4 persen, Anies Baswedan 1,6 persen, Agus Harimurti 1,2 persen, Muhaimin Iskandar 1,2 persen, Erlangga Hartanto 1,0 persen, lainnya 0,8 persen dan yang tidak tahu 11,8 persen.