Duel Berdarah Antarpelajar di Sukabumi, 1 Tewas dengan Luka Tusuk di Paha

SUKABUMI - Aksi duel berdarah antarpelajar SMK kembali terjadi. Atas peristiwa itu, seorang pelajar tewas kehabisan darah dalam perjalanan ke rumah sakit usai mengalami luka tusukan di paha kiri.

Lini masa group sosial media Facebook komunitas warga Sukabumi, diramaikan oleh postingan foto dan video yang merekam 3 orang remaja dalam satu sepeda motor sedang membawa remaja yang terlihat lemas berada di tengah dengan kaki yang berlumuran darah.

BACA JUGA:

Dalam video singkat tersebut, terlihat 1 orang remaja lagi yang mengiringinya sambil berlari. Nampak sejumlah warga yang berada di lokasi tersebut mengabadikan dengan mengambil foto dan video keempat remaja yang diduga akan pergi mencari pertolongan ke rumah sakit.

Kapolsek Cikembar Polres Sukabumi, AKP R Panji Setiaji mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga atas kejadian tersebut pada Rabu (9/8/2023) sekira pukul 01.30 WIB dini hari.

BACA JUGA:

Korban yang meninggal dunia berinisial AR (17) seorang pelajar SMK yang merupakan warga Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

"Kronologis kejadian menurut saksi, dirinya melihat korban diboyong ke pinggir jalan dan meminta bantuan (warga) untuk dibawa ke klinik GMC, sewaktu dalam perjalanan korban pingsan dan terjatuh di depan klinik Harapan Hidup," ujar Panji kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Panji mengatakan saksi yang melihat korban sudah kritis dan tidak berdaya, meminta bantuan kepada warga sekitar untuk membawa korban ke RSUD Al Mulk Kota Sukabumi. Korban mengalami luka tusukan pada bagian paha kiri, diduga meninggal dunia karena kehabisan darah saat dibawa ke rumah sakit.