Relawan Ganjar Pranowo Edukasi Pelaku UMKM di Indramayu soal Digital Marketing

INDRAMAYU - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Sejati membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas penjualan produk lokal melalui program-program inovatif. Salah satunya dengan mengedukasi cara pemasaran digital atau digital marketing.

Pelatihan itu diberikan pada pelaku UMKM di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Selasa 8 Agustus 2023.

Koordinator Ganjar Sejati Indramayu Nur Rahman mengatakan, dalam pelatihan itu para peserta yang mayoritas pedagang ini diedukasi cara mendesain kemasan produk yang akan mereka jual di media online lewat aplikasi seperti Canva.

Misalnya, mendesain kemasan produk donat yang akan dipublikasikan di toko online.

"Hari ini, kami melaksanakan pelatihan digital marketing di Desa Mekarjati, Kabupaten Indramayu. Kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka melek digital karena sangat penting sekali untuk membantu memasarkan produk mereka," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (9/8/2023).

Rahman menuturkan, pelatihan tersebut digelar untuk membantu memperluas penjualan produk lokal melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp serta e-commerce.

"Kami sangat mengutamakan usaha masyarakat, khususnya di bidang UMKM. Supaya meningkatkan usaha mereka agar lebih baik dengan pelatihan digital marketing ini," ucapnya.

Rahman berharap, setelah mengikuti pelatihan desain ini, produk UMKM yang dijual di media sosial maupun e-commerce makin dilirik oleh konsumen karena jangkauan penjualannya semakin luas sehingga mendongkrak omzet usaha.

"Harapannya, masyarakat dan pelaku usaha makin baik penjualannya. Artinya, sebelumnya mereka tidak tahu cara memasarkan produk UMKM secara online. Hari ini, dengan pelatihan digital marketing yang diadakan sukarelawan Ganjar Sejati, mudah-mudahan ke depan masyarakat di sini semakin maju," ungkapnya.