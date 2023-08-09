Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Pranowo Edukasi Pelaku UMKM di Indramayu soal Digital Marketing

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:52 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Edukasi Pelaku UMKM di Indramayu soal <i>Digital Marketing</i>
Relawan Ganjar edukasi pelaku UMKM bisa lakukan pemasaran digital (Foto : Isatimewa)
A
A
A

INDRAMAYU - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Sejati membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas penjualan produk lokal melalui program-program inovatif. Salah satunya dengan mengedukasi cara pemasaran digital atau digital marketing.

Pelatihan itu diberikan pada pelaku UMKM di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Selasa 8 Agustus 2023.

Koordinator Ganjar Sejati Indramayu Nur Rahman mengatakan, dalam pelatihan itu para peserta yang mayoritas pedagang ini diedukasi cara mendesain kemasan produk yang akan mereka jual di media online lewat aplikasi seperti Canva.

Misalnya, mendesain kemasan produk donat yang akan dipublikasikan di toko online.

"Hari ini, kami melaksanakan pelatihan digital marketing di Desa Mekarjati, Kabupaten Indramayu. Kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka melek digital karena sangat penting sekali untuk membantu memasarkan produk mereka," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (9/8/2023).

Rahman menuturkan, pelatihan tersebut digelar untuk membantu memperluas penjualan produk lokal melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp serta e-commerce.

"Kami sangat mengutamakan usaha masyarakat, khususnya di bidang UMKM. Supaya meningkatkan usaha mereka agar lebih baik dengan pelatihan digital marketing ini," ucapnya.

Rahman berharap, setelah mengikuti pelatihan desain ini, produk UMKM yang dijual di media sosial maupun e-commerce makin dilirik oleh konsumen karena jangkauan penjualannya semakin luas sehingga mendongkrak omzet usaha.

"Harapannya, masyarakat dan pelaku usaha makin baik penjualannya. Artinya, sebelumnya mereka tidak tahu cara memasarkan produk UMKM secara online. Hari ini, dengan pelatihan digital marketing yang diadakan sukarelawan Ganjar Sejati, mudah-mudahan ke depan masyarakat di sini semakin maju," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement