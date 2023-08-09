Advertisement
HOME NEWS JABAR

Rampas Tas Berisi Uang Ratusan Juta, Dua Jambret Nyaris Diamuk Massa

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:17 WIB
Rampas Tas Berisi Uang Ratusan Juta, Dua Jambret Nyaris Diamuk Massa
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

GARUT - Dua dari tiga kawanan jambret nyaris diamuk massa usai beraksi di kawasan perkotaan Garut. Mereka hampir menjadi bulan-bulanan warga, setelah aksinya merampas tas berisi uang ratusan juta milik korbannya digagalkan seorang pengendara motor.

Kedua pelaku berinisial MZ (31), warga Jl HM Ashari, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dan HJ (37), warga Menteng Rawa Jelawe, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, ini langsung diamankan polisi usai ditangkap warga. Bersama seorang temannya yang masih buron, kedua pelaku merampas tas berisi uang Rp125 juta.

Plt Kapolsek Garut Kota AKP Tito Bintoro, mengungkapkan kronologi peristiwa itu dimulai dari kejadian yang menimpa Risma, warga Kampung Lampegan, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota, usai tasnya dirampas secara paksa oleh para pelaku. Risma, kata dia, tidak menyadari telah dibuntuti tiga pelaku yang menggunakan dua motor usai keluar dari Bank BJB Cabang Garut.

"Saat di Jalan Ranggalawe, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota sekitar pukul 15.30 WIB tadi, pelaku merampas tas yang disimpan di gantungan motor korban. Korban sempat melawan dengan mempertahankan tas, namun gagal karena tali terputus," kata AKP Tito Bintoro, Rabu (9/8/2023).

Ketiga pelaku itu pun mencoba melarikan diri usai berhasil membawa kabur tas berikut isinya dari tangan korban. Korban kemudian berteriak dan tak lama seorang pengendara motor lain menabrakan kendaraannya pada kedua pelaku yang berboncengan.

"Pelaku terjatuh dan ditangkap warga. Petugas yang sedang berpatroli langsung mengamankan kedua pelaku ini dengan memasukan mereka ke dalam mobil patroli sebelum terjadi aksi main hakim sendiri lebih jauh dilakukan oleh warga," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
