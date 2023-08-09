Polisi Tangkap Pembajak Konten Olahraga dengan Promosikan Judi Online

BANDUNG - Polda Jawa Barat menangkap pelaku pembajakan atau streaming online ilegal konten siaran olahraga, yang dilakukan oleh pemilik sekaligus pengelola akun Instagram @united.hulk dan @warung.emyu.

Aktivitas pembajakan ini, pertama kali ditemukan pada bulan April 2023 lalu, di mana dua akun Instagram dengan username @united.hulk dan @warung.emyu tengah melakukan aktivitas live instagram konten siaran olahraga.

Penangkapan tersebut setelah adanya laporan yang dilakukan salah satu anggota Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI).

"Setelah dilakukan penyidikan, pihak Polda Jabar menemukan bahwa selain melakukan pembajakan konten siaran olahraga, kedua pemilik sekaligus pengelola akun Instagram @united.hulk dan @warung.emyu juga diduga telah mempromosikan platform judi online, melalui akun Instagram-nya. Kedua-nya akhirnya ditangkap dan ditahan di Polda Jabar," kata Dirkimsus Polda Jabar Kombes Pol Deni Okvianto, Rabu (9/8/2023).

Ia menambahkan bahwa langkah tegas yang dilakukan oleh Tim Siber Polda Jawa Barat dalam menangkap dan menahan pelaku streaming online ilegal oleh pemilik dan pengelola akun Instagram @united.hulk dan @warung.emyu adalah bentuk komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari konten yang berpotensi merusak moral bangsa terutama judi online.

“Tak bosan-bosan kami juga ingin mengingatkan para pelaku pembajakan di luar sana, agar menghentikan segala tindakan yang mempromosikan judi online melalui konten bajakan, serta menghimbau seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memerangi pembajakan dan judi online, dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian terdekat,” ujarnya.