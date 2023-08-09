Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Sambut HUT RI, Relawan Ganjar Gelar Doa Bersama hingga Lomba di Ponpes Darussalam Sumsel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:54 WIB
OKU TIMUR - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke- 78 RI, pendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, menggelar doa bersama hingga lomba di pondok pesantren.

Kegiatan itu digelar Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) di Pondok Pesantren Darussalanm, Desa Jatisari, Kecamatan Madang Suku I, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

"Alhamdulillah kami melaksanakan kegiatan doa bersama untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo sekaligus mewarnai semangat kemerdekaan dengan perlombaan antar santri," ujar Koordinator Wilayah SDG Sumsel, Paisal Tanjung keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Ia mengatakan kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang keakraban dan menjalin kekompakan bersama santri dan seluruh elemen ustaz/ustazah di Ponpes Darussalam OKU Timur.

Santri Dukung Ganjar Sumsel memulai kegiatan dengan istigasah doa bersama. Setelah itu dilanjutkan lomba semarak kemerdekaan yang kemudian diakhiri pemberian bantuan serta hadiah perlombaan santri.

"Perlombaan antarsantri sebagai bentuk semangat kemerdekaan serta terakhir ditutup dengan pemberian bantuan berupa hadiah kepada santri yang memenangkan perlombaan," ujarnya.

Sementara Pimpinan Ponpes Darussalam Abah Ali Sodikin mengungkapkan tentang penanaman nilai-nilai semangat kemerdekaan kepada santri merupakan hal yang penting bagi santri.

