HOME NEWS NEWS

RPA Partai Perindo Audiensi dengan Dindik Jawa Timur, Perjuangkan Hak Pendidikan Anak

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:03 WIB
RPA Partai Perindo Audiensi dengan Dindik Jawa Timur, Perjuangkan Hak Pendidikan Anak
Ketua RPA Perindo Pusat Jeannie Latumahina (Foto: Okezone)
SURABAYA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim), Kamis (10/8/2023) di kantor Jalan Gentenkali, Surabaya.

Agenda audiensi adalah mencari solusi persoalan pendidikan, khususnya di Tulungagung. Dipimpin langsung Ketua RPA Partai Perindo Jeannie Latumahina, rombongan diterima Kabid SMA Dindik Jatim, Ety Prawesti dan beberapa staf.

Audiensi dihadiri pula Kepala Cabang Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Shindu. Turut hadir adalah wali murid dari siswa-siswa yang sedang berjuang untuk mendapatkan bangku sekolah sesuai dengan zonasi masing-masing.

 BACA JUGA:

Audiensi berjalan cukup hangat. "Kehadiran kami di sini adalah untuk mencari solusi atas persoalan pendidikan anak-anak di Tulungagung. Kita perjuangkan nasib mereka, karena pendidikan adalah hak setiap bangsa Indonesia," kata Jieni seusai audiensi.

Menurutnya, ada beberapa anak di Tulungagung yang belum berkesempatan mendapat bangku SMA. "Untuk itulah, kita ingin ada solusi dan kebijakan dari pemerintah agar nasib anak-nak diperhatikan," tambah caleg DPR RI Partai Perindo dapil Tulungagung ini.

(Furqon Al Fauzi)

      
