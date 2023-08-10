Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Antusiasme Masyarakat Tinggi, Bacaleg Partai Perindo di KBB Butuh Tambahan KTA Berasuransi

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:20 WIB
Antusiasme Masyarakat Tinggi, Bacaleg Partai Perindo di KBB Butuh Tambahan KTA Berasuransi
Para bacaleg Partai Perindo di KBB membutuhkan tambahan KTA berasuransi karena tingginya antusiasme masyarakat. (iNews/Yuwono Wahyu)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten di Kabupaten Bandung Barat (KBB), membutuhkan tambahan kartu tanda anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi. Hal itu lantaran masyarakat KBB sangat antusias menjadi anggota Partai Perindo dan memiliki KTA berasuransi tersebut.

Bacaleg DPR dapil Jabar 2 (Kabupaten Bandung-KBB) Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, beberapa hari lalu telah mengajukan kepada DPP Partai Perindo untuk menambah lebih banyak jatah KTA Partai Perindo berasuransi untuk bacaleg di Dapil Jabar 2.

"Kalau bisa tambah 100.000 kami sangat bersyukur. Kalau tambah 200.000, kami sangat-sangat bersyukur. Karena dengan begitu, kami bisa menjaring lebih banyak lagi simpatisan dan pendukung Partai Perindo yang nanti kami harapkan sebagai basis-basis suara yang bisa memenangkan Partai Perindo pada Pemilu 2024," kata Abdul Khaliq Ahmad seusai konsolidasi dengan bacaleg di KBB, Selasa (8/8/2023).

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo ini menyatakan, Dapil 2 Jabar membutuhkan sekurang-kurangnya 200.000 KTA Partai Perindo berasuransi. Jika 200.000 KTA terealisasi, target selesai dibagikan dan diaktivasi sebelum masa kampanye terbuka. Jadi, November atau Desember 2023 bisa terbagi habis dan teraktivasi.

"Sehingga pada Januari-Februari menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 sudah selesai dibagikan dan kami tinggal blusukan, untuk memastikan masyarakat yang memegang KTA Partai Perindo adalah memang nantinya kami harapkan sebagai pemilih loyal Partai Perindo," ujar Abdul Khaliq Ahmad.

Sementara itu, bacaleg DPRD provinsi dapil Jabar 3 (KBB) Nela Sari mengatakan, tidak ada kendala berarti dalam menggalang dukungan masyarakat karena mereka telah mengenal Partai Perindo, partai modern yang memperjuangkan Indonesia sejahtera.

"Namun kendalanya kami kekurangan KTA Partai Perindo berasuransi. Banyak warga yang ingin memiliki KTA berasuransi," kata Nela Sari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement