Antusiasme Masyarakat Tinggi, Bacaleg Partai Perindo di KBB Butuh Tambahan KTA Berasuransi

BANDUNG BARAT - Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten di Kabupaten Bandung Barat (KBB), membutuhkan tambahan kartu tanda anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi. Hal itu lantaran masyarakat KBB sangat antusias menjadi anggota Partai Perindo dan memiliki KTA berasuransi tersebut.

Bacaleg DPR dapil Jabar 2 (Kabupaten Bandung-KBB) Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, beberapa hari lalu telah mengajukan kepada DPP Partai Perindo untuk menambah lebih banyak jatah KTA Partai Perindo berasuransi untuk bacaleg di Dapil Jabar 2.

"Kalau bisa tambah 100.000 kami sangat bersyukur. Kalau tambah 200.000, kami sangat-sangat bersyukur. Karena dengan begitu, kami bisa menjaring lebih banyak lagi simpatisan dan pendukung Partai Perindo yang nanti kami harapkan sebagai basis-basis suara yang bisa memenangkan Partai Perindo pada Pemilu 2024," kata Abdul Khaliq Ahmad seusai konsolidasi dengan bacaleg di KBB, Selasa (8/8/2023).

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo ini menyatakan, Dapil 2 Jabar membutuhkan sekurang-kurangnya 200.000 KTA Partai Perindo berasuransi. Jika 200.000 KTA terealisasi, target selesai dibagikan dan diaktivasi sebelum masa kampanye terbuka. Jadi, November atau Desember 2023 bisa terbagi habis dan teraktivasi.

"Sehingga pada Januari-Februari menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 sudah selesai dibagikan dan kami tinggal blusukan, untuk memastikan masyarakat yang memegang KTA Partai Perindo adalah memang nantinya kami harapkan sebagai pemilih loyal Partai Perindo," ujar Abdul Khaliq Ahmad.

Sementara itu, bacaleg DPRD provinsi dapil Jabar 3 (KBB) Nela Sari mengatakan, tidak ada kendala berarti dalam menggalang dukungan masyarakat karena mereka telah mengenal Partai Perindo, partai modern yang memperjuangkan Indonesia sejahtera.

"Namun kendalanya kami kekurangan KTA Partai Perindo berasuransi. Banyak warga yang ingin memiliki KTA berasuransi," kata Nela Sari.