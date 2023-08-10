Bacaleg Partai Perindo Abdul Khaliq Sowan ke Ponpes Nurul Jumani Bandung

BANDUNG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad sowan ke rumah kediaman pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jumani di Desa Gajah Mekar, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Minggu (6/8/2023) malam.

Abdul Khaliq Ahmad dan Linda disambut langsung pimpinan Ponpes Nurul Jumani Ajengan Ridwan. Banyak petuah dan pujian dari Ajeng Ridwan kepada program-program Partai Perindo yang dipaparkan Abdul Khaliq yang juga bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR daerah pemilihan (dapil) Jabar 2 (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat).

Dalam kunjungan itu, Abdul Khaliq didampingi bacaleg DPRD Jabar dapil Jabar 2 Linda. Saat berjumpa dan berdialog, Abdul Khaliq memaparkan program Partai Perindo, terutama kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dan dukungan kepada UMKM.

BACA JUGA: