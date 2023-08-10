Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bahas Pemenangan Ganjar, Partai Perindo Kab Bandung Siap Belajar dari PDIP

Saufat Endrawan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:38 WIB
Bahas Pemenangan Ganjar, Partai Perindo Kab Bandung Siap Belajar dari PDIP
A
A
A

BANDUNG - DPD Partai Perindo dan DPC PDIP Kabupaten Bandung menggelar silaturahmi, Senin (7/8/2023) lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah itu, Perindo-PDIP membahas pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Partai Perindo dan PDIP Kabupaten Bandung saling mendukung dan menguatkan dalam memenangkan bakal calon presiden (bacapres) berambut putih yang merupakan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Tidak hanya itu, kedua partai juga bekerja sama dalam meraih kemenangan di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Rombongan Partai Perindo dan bacaleg dipimpin oleh Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul khalik Ahmad.

 BACA JUGA:

Ia didampingi Ketua DPC Perindo Kabupaten Bandung Imas Rosita, dan perwakilan relawan Partai Perindo. Mereka disambut dengan pengalungan kain sarung produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Majalaya.

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, PDIP patut dijadikan tempat belajar bagi para kader Partai Perindo.

"PDIP merupakan parpol paling siap untuk melaksanakan pilpres dan pileg. Tanpa berkoalisi pun sudah bisa mencalonkan presiden sendiri. Namun untuk memenangkan Pilpres 2024 perlu berkoalisi," kata Abdul Khaliq Ahmad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
