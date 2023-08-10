Advertisement
HOME NEWS NEWS

RPA Perindo Kawal Sidang Kekerasan Seksual Anak di Jakpus, Korban Sudah Sekolah

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:40 WIB
RPA Perindo Kawal Sidang Kekerasan Seksual Anak di Jakpus, Korban Sudah Sekolah
Ketua Bidang Data dan Informasi RPA Perindo Kenzo Farel mengawal sidang kasus kekerasan seksual anak (Foto : MPI)
JAKARTA - Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Perindo Kenzo Farel menyatakan SPN (5), korban kekerasan seksual sudah kembali bersekolah.

Hal itu ia ungkapkan ketika menghadiri sidang lanjutan kasus tersebut dengan terdakwa HJ (40) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

"Untuk korban sendiri saat ini, adik kita sudah bersekolah, sudah mulai bergaul dengan rekan-rekannya," kata Kenzo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Meski sudah mulai bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, SPN masih mengalami trauma kepada lawan jenis.

"Akan tetapi masih traumanya masih harus dipulihkan, ketika dia dihadapkan dengan teman laki-laki karena di sekolah sendiri mereka duduk berpasangan (laki-laki dan perempuan) jadi untuk korban sendiri saat ini duduknya dengan teman yang sebaya dan perempuan juga," ucapnya.

Korban, sabungnya tidak bisa mau duduk dengan lawan jenis.

