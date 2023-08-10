Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Michael Sianipar Berikan Bantuan ke Warga Korban Kebakaran di Kapuk Muara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:46 WIB
Bacaleg Perindo Michael Sianipar Berikan Bantuan ke Warga Korban Kebakaran di Kapuk Muara
Bacaleg Partai Perindo Michael Victor Sianipar memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran di Kapuk Muara. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Victor Sianipar memberikan sejumlah bantuan kepada warga dan anak-anak yang menjadi korban kebakaran di Kampung Empang, Jalan Kapuk Utara 2, RT01/RW03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Kamis (10/8/2023).

Tampak sebagian besar hunian warga masih rata habis terbakar. Baru beberapa bangunan yang kembali dibangun oleh penghuninya.

"Partai Perindo turut prihatin dengan terjadinya kebakaran di kampung ini. Masih banyak warga yang mengungsi akibat kebakaran tersebut," ujar Michael.

Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok) dari Partai Perindo tersebut menyebutkan, pihaknya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampar korban kebakaran untuk meringankan beban mereka.

"Kami hadir hari ini untuk memberikan bantuan kepada warga agar mereka bisa lebih tabah dan kuat dalam menghadapi cobaan ini," ucapnya.

Michael menjelaskan, pihaknya memberikan tiga jenis bantuan dalam kesempatan tersebut yakni bantuan air bersih satu truk, delapan lusin sepatu sekolah anak-anak, serta paket makanan.

"Kami juga memberikan trauma healing kepada anak-anak dan warga yang menjadi korban kebakaran. Harapannya agar mereka bisa cepat kembali pulih dan bersemangat dalam melanjutkan kehidupannya meskipun baru terkena musibah kebakaran," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
