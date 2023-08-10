Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Bantuan dari Bacaleg Perindo, Warga Korban Kebakaran Kapuk Muara : Alhamdulillah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:13 WIB
Dapat Bantuan dari Bacaleg Perindo, Warga Korban Kebakaran Kapuk Muara : Alhamdulillah
Korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, bersyukur atas bantuan yang diberikan Bacaleg Partai Perindo Michael Victor Sianipar. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Wajah penuh sukacita dan ceria tampak dari anak-anak korban kebakaran di Kampung Empang, Jalan Kapuk Utara 2, RT01/RW03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (10/8/2023). Mereka mengikuti sesi trauma healing yang merupakan bagian dari program bantuan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital, Michael Victor Sianipar.

Selain itu, Michael Victor Sianipar juga memberikan sejumlah bantuan kepada warga dan anak-anak yang menjadi korban kebakaran.

Michael mengungkapkan pihaknya memberikan tiga jenis bantuan dalam kesempatan tersebut yakni bantuan air bersih satu truk, delapan lusin sepatu sekolah anak-anak, serta paket makanan.

Salah satu ibu rumah tangga yang rumahnya terbakar habis akibat kebakaran terjadi 30 Juli 2023, Sahati (51) bersyukur atas adanya bantuan tersebut.

"Rumah habis tidak tersisa, sekarang juga kita baru buat tenda darurat saja. Alhamdulillah ada bantuan air bersih dari Pak Michael dari Partai Perindo," kata Sahati.

Ia mendoakan Michael Sianipar bisa terpilih sebagai wakil rakyat dan terus memiliki kepedulian terhadap masyarakat dari ekonomi lemah seperti warga korban kebakaran di Kampung Empang Kapuk Muara.

"Biasanya kalau air bersih ya kita memang selama ini juga beli jeriken. Per jeriken Rp3 ribu. Air jeriken kita pakai untuk mandi, cuci baju," ungkap Sahati.

Sementara itu, Bilqis (14) salah satu siswa kelas IX mengaku senang bisa mendapatkan bantuan sepatu dari Michael Sianipar.

"Untuk dipakai sekolah, soalnya kemarin sepatu semua habis terbakar," kata Bilqis.

Ia juga mengaku diberikan semangat oleh sejumlah fasilitator trauma healing.

"Iya tadi ada sesi dongeng dan lucu sama kakak-kakak dan Kak Michael juga. Kak Michael juga memberikan semangat agar kami terus rajin belajar dan sekolah supaya bisa menjadi anak pintar dan dapat membahagiakan orang tua dan keluarga," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
