Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo dan MNC Life Serahkan Santunan KTA Berasuransi ke Warga Cengkareng

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:11 WIB
Perindo dan MNC Life Serahkan Santunan KTA Berasuransi ke Warga Cengkareng
Partai Perindo dan MNC Life serahkan santunan duka klaim KTA Berasuransi ke warga Duri Kosambi, Cengkareng. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bekerjasama dengan MNC Life Assurance melakukan penyerahan klaim Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi ke salah satu warga yang terdampak musibah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kali ini, KTA berasuransi Perindo senilai Rp3 juta diberikan kepada Ety (48) yang suaminya Hengky (42) terkena musibah sehingga menyebabkan meninggal dunia.

"Santunan duka yang kami berikan ini merupakan program dari Perindo bekerjasama dengan MNC Life. tentunya proses klaim kami bayarkan kurang dari 24 jam," ujar Presiden Direktur PT MNC Life Assurance Risye Dillianti di lokasi, Kamis (10/8/2023).

Risye menambahkan, pembayaran klaim dinilai sangat mudah. Sebab, kurang dari 24 jam dana santunan langsung disalurkan.

"Dengan dokumen lengkap dan kejadian kecelakaan yang valid, melalui proses digital dan Otomasi yang seamless. Kami bayar kan melalui rekening motion pay ahli waris," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement