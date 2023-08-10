Dapat Santunan Duka Klaim KTA Asuransi Perindo, Warga Cengkareng Terharu

Warga Duri Kosambi, Cengkareng, terharu mendapat santunan duka klaim KTA berasuransi dari Partai Perindo. (MPI/Bachtiar Rojab)

JAKARTA - Tangis seorang warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pecah saat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) datang memberikan klaim KTA asuransi duka ke kediamannya, Kamis (10/8/2023).

Warga tersebut bernama, Ety (48). Ia kehilangan suaminya Edi (42) yang meninggal dunia.

Ety pun mendapat santunan dari Partai Perindo melalui Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 9 DKI Jakarta Dian Mirza.

"Terima kasih banyak ya Bu. Tetangga juga baik-baik alhamdulillah semoga sukses selalu," ungkap Ety tak bisa membendung air matanya.

Ety menjelaskan, suaminya yang merupakan kader Partai Perindo meninggal pada Rabu 2 Agustus 2023. Suaminya meninggal dunia sehari sebelum hari ulang tahunnya.

Di sisi lain, Hengky (30) yang merupakan putra dari Ety dan Edi menjelaskan, kronologi ayahnya meninggal berawal saat terjatuh di kamar mandi.

"Jadi orang tua saya kan ke kamar mandi pengen buang air kecil, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, bapak jatuh disamperin, pas bangun biasa. Tapi muntah-muntah mulai, singkat cerita bapak meninggal di rumah sakit," katanya.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan penyerahan klaim Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi ke salah satu warga yang terdampak musibah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kali ini, KTA berasuransi Perindo senilai Rp3 juta diberikan kepada Ety (48) yang suaminya meninggal dunia.