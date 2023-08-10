Perindo Salurkan Klaim KTA Berasuransi, Dian Mirza: Bentuk Nyata Perlindungan Masyarakat

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan penyerahan klaim Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi ke salah satu warga yang terdampak musibah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kali ini, KTA berasuransi Perindo senilai Rp3 juta diberikan kepada Ety (48) yang suaminya Hengky (42) meninggal dunia.

Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 9 DKI Jakarta Dian Mirza mengatakan, program asuransi tersebut merupakan bagian dari kepedulian Perindo dalam menjamin keselamatan anggotanya. Termasuk, memberi jaminan bilamana terjadi musibah.

"Program ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini gratis tidak dipungut biaya. Juga ini merupakan bentuk nyata dari Partai Perindo untuk perlindungan atau proteksi kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah," ujar Dian di lokasi, Kamis (10/8/2023).

Dian menambahkan, proses klaim asuransi besutan Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini gratis dan sangat mudah dilakukan.

"Jadi prosesnya tuh cepet banget, sebenernya, karena kemarin mungkin lebih ke kendala teknis, jadi mungkin ibunya itu nggak ngerti cara ngedownladnya Motion Pay, terus enggak punya rekening tabungan segala macam," imbuhnya.

"Tapi semuanya dimudahkan dengan adanya Motion Pay. Jadi besoknya itu langsung di transfer," sambungnya.