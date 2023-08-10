Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan di Hawaii Tewaskan Setidaknya 6 Orang, Penyintas Lari ke Laut untuk Menyelamatkan Diri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:07 WIB
Kebakaran Hutan di Hawaii Tewaskan Setidaknya 6 Orang, Penyintas Lari ke Laut untuk Menyelamatkan Diri
Bangunan dan dermaga yang hancur akibat kebakaran hutan di Maui, Hawaii, Amerika Serikat, 9 Agustus 2023. (Foto: Reuters)
KAHULUI - Kebakaran hutan yang dipicu oleh angin topan menewaskan setidaknya enam orang dan menyebabkan kerusakan parah di Pulau Maui Hawaii, Amerika Serikat (AS) pada Rabu, (9/8/2023), memaksa beberapa orang melompat ke laut untuk menghindari asap dan api. kata pejabat.

Sisi barat pulau, termasuk resor wisata Lahaina, hampir terputus dengan hanya satu jalan raya yang masih dibuka. Para pejabat mengatakan ada kerusakan yang meluas, yang masih terlalu dini untuk diperkirakan besarnya. 

Maui Barat ditutup untuk semua orang kecuali pekerja darurat dan mereka yang mengevakuasi daerah tersebut.

Orang-orang yang panik melarikan diri dari kobaran api memposting video dan foto di media sosial yang menunjukkan awan asap mengerikan mengepul di atas pantai dan pohon palem yang dulunya indah.

"Fokus utama kami sekarang adalah menyelamatkan nyawa," kata Walikota Maui County Richard Bissen dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir Reuters.

Bissen memiliki sedikit rincian tentang kematian tersebut, dengan mengatakan bahwa dia baru saja diberitahu tentang jumlah tersebut sebelum pengarahan dimulai.

      
