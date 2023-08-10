FBI Tembak dan Tewaskan Pria yang Ancam Bunuh Biden dan Kamala Harris

WASHINGTON – Biro Penyelidik Federal (FBI) mengatakan agennya menembak dan membunuh seorang pria Utah pada Rabu, (9/.8/2023) dalam penggerebekan. Menurut seorang sumber, pria itu menjadi sasaran penggerebekan karena diduga melakukan ancaman terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris dan pejabat penegak hukum.

FBI di Salt Lake City mengatakan penembakan itu terjadi pada Rabu pagi ketika agen berusaha untuk melakukan penangkapan dan menjalankan surat perintah penggeledahan di sebuah kediaman di Provo, selatan Salt Lake City, Utah. Badan itu tidak mengidentifikasi pria itu atau mengatakan mengapa mereka mencari penangkapan.

"FBI menganggap serius semua insiden penembakan yang melibatkan agen atau anggota gugus tugas kami," kata biro itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters. FBI menambahkan bahwa insiden itu sedang ditinjau.

Biden, yang dijadwalkan mengunjungi Utah pada Rabu, diberi pengarahan tentang penggerebekan FBI, kata seorang pejabat Gedung Putih, merujuk pertanyaan lebih lanjut tentang masalah tersebut ke FBI.