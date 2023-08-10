Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dianggap Promosikan Homoseksualitas, Lebanon Akan Larang Film Barbie

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:20 WIB
Dianggap Promosikan Homoseksualitas, Lebanon Akan Larang Film Barbie
Foto: Reuters.
BEIRUT - Menteri Kebudayaan Lebanon pada Rabu, (9/8/2023) mengambil langkah untuk melarang film "Barbie" dari bioskop, dengan mengatakan film itu "mempromosikan homoseksualitas" dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Menteri Mohammad Mortada didukung oleh kelompok bersenjata Syiah Hizbullah yang kuat, yang pimpinannya Sayyed Hassan Nasrallah telah meningkatkan retorikanya terhadap komunitas LGBT, mengacu pada pidato baru-baru ini pada teks-teks Islam yang menyerukan hukuman mati bagi pelanggar.

Keputusan Mortada mengatakan film itu ditemukan untuk "mempromosikan homoseksualitas dan transformasi seksual" dan "bertentangan dengan nilai-nilai iman dan moralitas" dengan mengurangi pentingnya unit keluarga.

Berdasarkan langkah Mortada, Menteri Dalam Negeri Bassam Mawlawi pada gilirannya meminta komite sensor Keamanan Umum, yang berada di bawah kementerian dalam negeri dan secara tradisional bertanggung jawab atas keputusan sensor, untuk meninjau film tersebut dan memberikan rekomendasinya.

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
LGBTQ Barbie Lebanon
