Capres Ekuador Ditembak Mati Saat Kampanye, Presiden Lasso Bersumpah Hukum Pelaku

QUITO - Kandidat presiden Ekuador dan mantan anggota parlemen Fernando Villavicencio ditembak matgi dalam sebuah kampanye politik di Quito pada Rabu, (9/8/2023). Presiden Ekuador Guillermo Lasso, bersumpah pembunuhan itu tidak akan luput dari hukuman.

"Untuk kenangan dan perjuangannya, saya meyakinkan Anda bahwa kejahatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja," kata Lasso di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

"Kejahatan terorganisir telah berjalan sangat jauh, tetapi semua beban hukum akan menimpa mereka."

Lasso mengatakan dia akan menggelar pertemuan mendesak dengan pejabat tinggi keamanan Ekuador terkait pembunuhan ini, demikian dilaporkan Reuters.

Video di media sosial yang konon berasal dari acara kampanye menunjukkan orang-orang berlindung dan berteriak saat terdengar suara tembakan.

Menurut jajak pendapat, dukungan Villavicencio mencapai 7,5%, menempatkannya di peringkat kelima dari delapan kandidat presiden untuk pemungutan suara 20 Agustus.

Villavicencio, dari Provinsi Chimborazo di Andes, adalah mantan anggota serikat pekerja di perusahaan minyak negara Petroecuador. Dia kemudian menjadi jurnalis yang mengecam dugaan kerugian kontrak minyak jutaan dolar.