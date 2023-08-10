Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral, Penerbangan Tertunda karena Penumpang Panik Melihat Hantu Tentara Bayaran Wagner

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:10 WIB
Viral, Penerbangan Tertunda karena Penumpang Panik Melihat Hantu Tentara Bayaran Wagner
Foto: Reuters.
A
A
A

SEORANG penumpang penerbangan S7 Airlines Rusia terpaksa dikawal turun dari pesawat setelah diduga panik ketika dia mengatakan melihat hantu tentara bayaran Kelompok Wagner di dalam pesawat, menurut laporan lokal.

BACA JUGA:

Pasukan Wagner Serahkan Ribuan Senjata dan Perlengkapan Perang ke Militer Rusia 

Pria, yang diidentifikasi hanya sebagai Vitaly, (39), oleh outlet Rusia Baza and Mash, terlihat dalam video viral pada Kamis, (10/8/2023) berteriak di pesawat yang akan berangkat dari St. Petersburg. Penerbangan tujuan Petersburg dari Novosibirsk.

"Berhenti. Hentikan lepas landas. Saya tidak bercanda," outlet itu menerjemahkan ucapan pria itu, sebagaimana dilansir New York Post.

"Hentikan lepas landas. Lakukan itu dengan cepat. Hentikan lepas landas dengan cepat. Lakukan itu cepat. Saya dapat melihatnya. Berhenti. Hentikan lepas landas. Berhentilah.”

Anton Gerashchenko, penasihat menteri dalam negeri Ukraina, membagikan video tersebut di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, mencatat bahwa penumpang tersebut memohon kepada awak pesawat untuk tidak lepas landas karena dia melihat "tiga hantu tentara bayaran Wagner yang mengawasinya. "

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Rusia Kelompok wagner viral
