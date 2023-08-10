Perang Saudara Kian Memanas, Penggali Kubur Semakin Dibutuhkan karena Banyak Mayat Menumpuk Akibat Serangan Bom

SUDAN - Penduduk Omdurman, kota kembar ibu kota Sudan, Khartoum, harus hidup dengan pemboman udara besar-besaran dan pertempuran sengit selama tiga hari terakhir saat konflik antara tentara dan pasukan paramiliter meningkat saat mendekati bulan kelima.

Akibat konflik ini, sebuah panggilan mendadak keluar di media sosial pada Selasa (8/8/2023) untuk mencari informasi apakah ada yang mengenal penggali kubur.

Berita telah menyebar bahwa mayat-mayat menumpuk saat bom dari atas, serta pecahan peluru dan peluru dari permukaan tanah, menghantam warga sipil.

Dikutip BBC, sulit untuk menemukan plot individu untuk orang karena pertempuran menghalangi akses ke kuburan utama, sehingga banyak dari mereka yang meninggal dimasukkan ke dalam kuburan massal.

Sebuah sumber di satu-satunya rumah sakit yang berfungsi di Omdurman mengatakan, 33 warga sipil tewas sejak Senin (7/8/2023), ketika konflik tampaknya memasuki fase baru.

Beberapa laporan mengatakan ini adalah pertempuran paling sengit sejak awal perang pada April lalu.

Tentara, yang berusaha mengusir Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter dari bagian Omdurman, terbang di atas pembom serta menembaki kota dari tanah.